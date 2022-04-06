الدولار يقفز لأعلى مستوى في عامين بفعل تعليقات متشددة من مجلس الاحتياطي

سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في حوالي عامين أمس، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020، وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5% عند 99.498. وصعد الدولار 0.7% مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين.