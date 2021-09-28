أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، وسجلت أسعار الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.