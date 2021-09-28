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أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية

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العرب اليوم - أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية

أسعار الغاز في أوروبا
واشنطن - العرب اليوم

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، وسجلت أسعار الوقود الأزرق مستويات تاريخية، بعد أن تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

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أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية أسعار الغاز في أوروبا تقفز وتسجل مستويات تاريخية



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