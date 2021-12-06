افتتح شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان، رسميا، مشروع "جبال-خف"، ثاني أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان.ويعتبر "جبال-خف" من أكبر مشروعات شركة تنمية نفط عمان، بإنتاج يبلغ 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ونحو 20 ألف برميل من النفط الخام يوميا.