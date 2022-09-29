النقابات العمالية في فرنسا تدعو إلى إضرابات على مستوى البلاد

دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى إضرابات على مستوى البلاد اليوم الخميس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وإصلاح نظام التقاعد المزمع للرئيس إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن تكون وسائل النقل العام والمدارس محور التركيز الرئيسي للإضرابات. ولم يكن من الممكن التنبؤ بمدى التفاعل مع الدعوة إلى الإضراب. في باريس ، على سبيل المثال ، كان من المقرر تشغيل المترو دون قيود ، ولكن تم الإعلان عن اضطرابات للحافلات وقطارات الضواحي. ويخشى من فرض قيود إقليمية على حركة السكك الحديدية.