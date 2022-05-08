بنك دولي يتوقع رفعا للفائدة في مصر خلال أيام والقاهرة تنفي

توقع تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا أن ترفع مصر سعر الفائدة بنسبة 2٪ خلال أيام ثم 1٪ في أغسطس و 1٪ في سبتمبر المقبل، لكن القاهرة استبعدت رفع أسعار الفائدة قريبًا. وصرح تقرير البنك إن مصر بحاجة إلى زيادة إضافية في سعر الفائدة بنسبة 3-4٪ لجذب الأموال الساخنة. بلغت نسبة سندات الخزانة 17-18٪ في الربع الأخير من العام. وصرح تقرير البنك “نرى أن هناك فرصة للبنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ خلال اجتماع طارئ هذا الأسبوع، قبل الموعد المقرر لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو”.

وكان خبراء ومصرفيون توقعوا في وقت سابق أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و 2٪ خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 مايو بعد قرار الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪. لكن مصدرًا مسئولًا في البنك المركزي المصري قال إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع في موعدها المعتاد 19 مايو. وصرح المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، السبت، إنه لا توجد أحداث جديدة تتطلب تعديل موعد اجتماع اللجنة. تتكون لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي المصري. ويتخذ أعضاء مجلس الإدارة والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة. تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الجاري على موقع البنك المركزي.