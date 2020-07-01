سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو تموز 2020
آخر تحديث GMT09:37:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020

الدرهم الإماراتي
القاهرة - العرب اليوم

1 درهم إماراتي = 4.40 جنيه مصري

 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو تموز 2020 سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو تموز 2020



أخبار ذات صلة

GMT 06:59 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020

GMT 06:57 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020

GMT 06:56 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 1 يوليو / تموز 2020

GMT 08:05 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2020

GMT 08:04 2020 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 30 يونيو / حزيران 2020

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

كثيرًا ما تعتمد تنسيقات كاجوال للمشاوير اليومية

أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بأسلوب مُستوحى مِن مايا دياب

بيروت - العرب اليوم

تعشق الفنانة مايا دياب الموضة بما فيها الصيحات المتطرفة والغريبة، ولهذا فإننا كثيراً ما نراها تعتمد إطلالات مبتكرة ولافتة، وتنسق مع هذه الإطلالات إكسسوارات مبتكرة تضفي من خلالها لمسات عصرية، وبشكل خاص فإن مايا تولي اهتماما خاصا بالأحذية، واليوم جمعنا لك بالصور أفكار تنسيق الأحذية الرياضية بطريقة عصرية مستوحاة من أسلوب مايا دياب. وغالبا ما نشاهد مايا دياب في إطلالات ذات طابع رسمي ومبتكر تختار معها الأحذية النسائية ذات الكعب العال، لكن في المقابل أيضا كثيرا ما تعتمد مايا تنسيقات كاجوال للمشاوير اليومية وتختار معها أحذية رياضية تنسقها بأساليب عصرية وجريئة. مثل اللوك الذي نسقته مؤخراً واختارت فيه شورت أسود قصيرا من قماش اللاتكس اللميع ونسقت معه تيشرت قطنية من فيرساتشي Versace وأكملت اللوك بحذاء باللونين الأسود والأبيض. وأيضا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:57 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أفكار عصرية لتنسيق القمصان المزخرفة للنساء في صيف 2020
العرب اليوم - أفكار عصرية لتنسيق القمصان المزخرفة للنساء في صيف 2020

GMT 02:53 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تعرف على أفضل أماكن السياحة في "بودابست" للشباب وللصغار
العرب اليوم - تعرف على أفضل أماكن السياحة في "بودابست" للشباب وللصغار

GMT 03:02 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

5 أشكال لإضاءة "الدرج" في المنازل الطابقية تعرفي عليها
العرب اليوم - 5 أشكال لإضاءة "الدرج" في المنازل الطابقية تعرفي عليها

GMT 02:25 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن
العرب اليوم - البرلمان الليبي يبحث قضية حظر تصدير السلاح مع مجلس الأمن

GMT 04:18 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يوميات غزة المحاصرة تبدو "مُحررة" بعدسات مصوريها
العرب اليوم - يوميات غزة المحاصرة تبدو "مُحررة" بعدسات مصوريها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 08:49 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا بعد إصابة أسرته بالكامل
العرب اليوم - وفاة محمد علوش لاعب طنطا السابق بفيروس كورونا بعد إصابة أسرته بالكامل

GMT 20:59 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو

شركة "أبل" تبدأ في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي
العرب اليوم - شركة "أبل" تبدأ في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي

GMT 03:31 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

السعودية تُشرع في برنامج يسخّر الرياح والطاقة الشمسية
العرب اليوم - السعودية تُشرع في برنامج يسخّر الرياح والطاقة الشمسية

GMT 21:57 2020 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

طوكيو تعلن تمام الاستعدادات في أغلب المواقع المستضيفة للأولمبياد
العرب اليوم - طوكيو تعلن تمام الاستعدادات في أغلب المواقع المستضيفة للأولمبياد

GMT 21:41 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو

دبي تدشن أول تلفزيون محلي بمواصفات ذكية وسعر تنافسي
العرب اليوم - دبي تدشن أول تلفزيون محلي بمواصفات ذكية وسعر تنافسي

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 08:49 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت يودّع البيت الأبيض بعد عودة مؤقتة
العرب اليوم - المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت يودّع البيت الأبيض بعد عودة مؤقتة

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 02:40 2020 الأربعاء ,24 حزيران / يونيو

بوتين يكشف عن الشكل الجديد للعالم بعد انتهاء "كورونا"
العرب اليوم - بوتين يكشف عن الشكل الجديد للعالم بعد انتهاء "كورونا"

GMT 01:47 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

هالة صدقي تنسف أحلام محمد رمضان بـ”سر خطير” عن أحمد زكي
العرب اليوم - هالة صدقي تنسف أحلام محمد رمضان بـ”سر خطير” عن أحمد زكي

GMT 14:36 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية السبت
العرب اليوم - سعر الدرهم الاماراتي مقابل الليرة السورية السبت

GMT 07:01 2020 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

8 نصائح للحفاظ على تكييف سيارتك خلال فصل الصيف
العرب اليوم - 8 نصائح للحفاظ على تكييف سيارتك خلال فصل الصيف

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

تعرف على أكبر حدائق الحيوانات في العالم من بينها هنري دورلي
العرب اليوم - تعرف على أكبر حدائق الحيوانات في العالم من بينها هنري دورلي

GMT 05:32 2014 الجمعة ,14 شباط / فبراير

العدس مفيد لعلاج فقر الدم
العرب اليوم - العدس مفيد لعلاج فقر الدم

GMT 11:15 2020 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

البحوث الفلكية المصرية" القرن الـ21 سيشهد 224 كسوفا شمسيا"
العرب اليوم - البحوث الفلكية المصرية" القرن الـ21 سيشهد 224 كسوفا شمسيا"

GMT 12:08 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر

قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"
العرب اليوم - قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 15:11 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

ممثلة أفلام إباحية من أصل لبناني تُعلن "خطوبتها رسميًا"
العرب اليوم - ممثلة أفلام إباحية من أصل لبناني تُعلن "خطوبتها رسميًا"

GMT 00:56 2017 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيو

فوائد مشروب الهيل والعسل بالحليب الدافئ للإسترخاء
العرب اليوم - فوائد مشروب الهيل والعسل بالحليب الدافئ للإسترخاء

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 06:04 2013 الإثنين ,24 حزيران / يونيو

ماسك القهوة والحليب
العرب اليوم - ماسك القهوة والحليب

GMT 09:29 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

طُرق اختيار قطع لانجري تُناسب المرأة المكتنزة
العرب اليوم - طُرق اختيار قطع لانجري تُناسب المرأة المكتنزة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab