استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه المصري الأحد

ارتفعت أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات اليوم الأحد 2-9-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية زيادة فى سعرها مقابل الجنيه.
سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ، 20.71جنيه للشراء، و 20.93جنيها للبيع، فيما جاء سعره فى تعاملات عدد آخر من البنوك، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
20.79 جنيه للشراء
20.94 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.71 جنيه للشراء
20.93 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
20.75 للشراء
20.91 للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
20.72 جنيه للشراء
21.04 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib
20.78 جنيه للشراء
21.00 جنيها للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.84 جنيه للشراء
21.02 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.80 جنيه للشراء
20.96 جنيه للبيع
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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