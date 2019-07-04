سعر ين ياباني مقابل الريال السعودي اليوم 4 يوليو تموز
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سعر ين ياباني مقابل الريال السعودي اليوم 4 يوليو /تموز

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العرب اليوم - سعر ين ياباني مقابل الريال السعودي اليوم 4 يوليو /تموز

الريال السعودي
الرياض - العرب اليوم

1 ين ياباني = 0.0348 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 28.7638 ين ياباني

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سعر ين ياباني مقابل الريال السعودي اليوم 4 يوليو تموز سعر ين ياباني مقابل الريال السعودي اليوم 4 يوليو تموز



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