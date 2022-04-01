الجزائر ترفع إنتاجها النفطي فى مايو المُقبل بمقدار 11 ألف برميل يوميًا

أعلنت الجزائر رفع إنتاجها النفطي، في مايو المقبل، بواقع 11 ألف برميل يوميا.وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الإنتاج النفطي للجزائر سينتقل من مليون وألفي برميل يوميا إلى مليون و١٣ ألف برميل في مايو المقبل، وفقا لقرارات الاجتماع الوزاري ال27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة "أوبك+"، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس).