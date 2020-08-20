توقعات بارتفاع الدولار خلال الأسبوع المقبل

توقّع مرجع مصرفي، أن تشهد بداية الأسبوع المُقبل إرتفاعًا في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وذلك على خلفيّة التوترات السياسية إضافةً إلى الضغوطات الخارجيّة على الأفرقاء السياسيين في ما يُحيط بملف تشكيل الحكومة ويتزامن ذلك، مع إعادة فتح المرفأ وحاجة التجار إلى العملة الصعبة .