أوقفت شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز إلى شركة الغاز Gasum الفنلندية بشكل كامل نتيجة عدم الدفع بالعملة الروسية وأصدرت الشركة بيانا رسميا جاء فيه أن "شركة "غازبروم" الروسية أوقفت إمدادات الغاز إلى شركة الغاز، وذلك بسبب عدم قيامها بالدفع بالعملة الروسية الروبل" وأضاف البيان أنه "في عام 2021 زُودت الشركة الفنلندية بـ 1.49 مليار متر مكعب من الغاز ثلثي إجمالي استهلاك الغاز في فنلندا" قدمت فنلندا والسويد في السابق طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وصرحت تركيا في وقت لاحق بأنها لا تستطيع أن تقول "نعم" لانضمام هذه الدول إلى الناتو بسبب مقارباتها تجاه القضية الكردية.