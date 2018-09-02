استقرار سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه في البنوك المصرية الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 2- 9-2018، بداية التعاملات حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.96جنيه للبيع.
وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.84 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولي
cib 17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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