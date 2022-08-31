غازبروم تعلق مؤقتا شحنات الغاز إلى ألمانيا

أعلنت شركة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم إيه جي توقف امدادات شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء كما هو مخطط له.