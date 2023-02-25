الإسترليني ينخفض أمام الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا أمام الدولار الأمريكي, واليورو.وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.59% ليتداول عند 1.1947 .

كما سجل الإسترليني تراجعا مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.13%، إلى 1.1323 يورو.