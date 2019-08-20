صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 56ر79 نقطة أو ما يعادل 39ر0% ليصل إلى 72ر20642 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 62ر7 نقطة، أو51ر0% ، ليصل إلى 95ر1501 نقطة.