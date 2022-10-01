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إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا

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العرب اليوم - إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا

شبكة السكك الحديدية
لندن ـ العرب اليوم

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ عشرات السنين، السبت، مع توقف عشرات الآلاف من العمال في ثلاث نقابات عمالية بسبب خلافات بشأن الأجور والأمن الوظيفي.

وتعد هذه أحدث إضرابات خلال عام شهد اضطرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا، شملت عمال النقل والبريد والمحامين بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة الزيادات في الأجور.

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إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا



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