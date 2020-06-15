سعر برميل الخام الأمريكي يتراجع بنحو 5%

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل حاد، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة والصين. وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 4.77% إلى 34.53 دولار للبرميل. فيما هبطت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.36% إلى 37.43 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".