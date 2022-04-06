وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم اليوم، مع شركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك بهدف تحقيق الريادة في التكنولوجيا الذكية وتعزيز التعاون في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مثل الجانبان خلال التوقيع مدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو. وستضع هذه الشراكة حجر الأساس للابتكارات في مجال التكنولوجيا الذكية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تعمل على التعاون في مجالات الحكومة الرقمية، وتعزيز التعاون التقني بين الطرفين، وتقديم التدريب والتطوير والاستشارات في مجال البيانات وتقنية المعلومات، وسيعمل الطرفان على المساهمة في تعزيز الانجازات المشتركة داخل المملكة وخارجها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.