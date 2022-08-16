سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء يوجني الأوكراني
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سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجني" الأوكراني

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العرب اليوم - سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء "يوجني" الأوكراني

الحبوب الأوكرانية
كييف - العرب اليوم

أشارت تقارير إعلامية إلى مغادرة سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية لميناء "يوجني" بالقرب من أوديسا، متجهة إلى أفريقيا.

 

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سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء يوجني الأوكراني سفينة محملة بالحبوب غادرت ميناء يوجني الأوكراني



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