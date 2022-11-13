انخفضت عملة "البيتكوين"، اليوم الخميس، بأكثر من 13% وتم تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم دون مستوى 16 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

وبحلول الساعة 00:47 بتوقيت موسكو، انخفضت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 14.58% إلى 15810 دولارات، لكن العملة جرى تداولها بعد ذلك بساعات عند مستوى 16710 دولارات.