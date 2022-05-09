اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية
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اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية

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العرب اليوم - اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية

النفط الروسي
طوكيو - العرب اليوم

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية من حيث المبدأ، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، مشددا على أن هذا القرار صعب للغاية بسبب اعتماد بلاده على واردات النفط.وأبلغ كيشيدا، خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع، اليوم الاثنين، أن بلاده ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية "من حيث المبدأ"، بحسب صحيفة "يابان تايمز" اليابانية.وتابع كيشيدا، "لدولة تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، أنه قرار صعب للغاية"، مشددا على أهمية التنسيق بين دول مجموعة السبعة في هذا التوقيت.

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اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية اليابان تقول إنها ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية



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