انخفض سعر عملة "بيتكوين" الرقمية، بعد انطلاق التداول اليوم الثلاثاء، بنسبة 10%، ليصل إلى 48.604 آلاف دولار وسجل سعر العملة الرقمية "بيتكوين"، أعلى مستوى يوم الأحد الماضي، حين بلغت قيمتها 58 ألف دولار تجدر الإشارة إلى أن "بيتكوين" هو نظام لا مركزي للعملات المشفرة، تم اختراعه في عام 2008.

المصدر: تاس