سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو حزيران 2020
آخر تحديث GMT06:45:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

الدرهم الإماراتي
الرياض ـ العرب اليوم

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

 1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو حزيران 2020 سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو حزيران 2020



أخبار ذات صلة

GMT 06:38 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

GMT 06:36 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

GMT 06:33 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

عر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - عر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

GMT 06:30 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

GMT 06:27 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 17 يونيو / حزيران 2020

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:13 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

أبرز الأفكار لتنسيق ملابسك مع ابنتك بطريقة طريقة
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتنسيق ملابسك مع ابنتك بطريقة طريقة

GMT 04:43 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

استكشف أجمل الأماكن السياحية في سنغافورة واحظى بعطلة رائعة مع العائلة
العرب اليوم - استكشف أجمل الأماكن السياحية في سنغافورة واحظى بعطلة رائعة مع العائلة

GMT 04:32 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

أفكار بسيطة ومدهشة لديكورات "الجلسات الخارجية" اكتشفيها بنفسك
العرب اليوم - أفكار بسيطة ومدهشة لديكورات "الجلسات الخارجية" اكتشفيها بنفسك

GMT 02:55 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

الموت يُغيب الطيار البنغالي سيف الله أعظم قاهر الطائرات الإسرائيلية
العرب اليوم - الموت يُغيب الطيار البنغالي سيف الله أعظم قاهر الطائرات الإسرائيلية

GMT 04:54 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

مذيعة "أم بي سي" تفضح شخصًا دعاها إلى الخروج في موعد وتنشر رسالته
العرب اليوم - مذيعة "أم بي سي" تفضح شخصًا دعاها إلى الخروج في موعد وتنشر رسالته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:32 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

محمد علاء يُؤكِّد أنّه منع ابنَيْه مِن مُشاهدة مسلسل "البرنس"
العرب اليوم - محمد علاء يُؤكِّد أنّه منع ابنَيْه مِن مُشاهدة مسلسل "البرنس"

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:47 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

أبرز الأفكار لحماية سيارتك من الأتربة والغبار خلال فصل الصيف
العرب اليوم - أبرز الأفكار لحماية سيارتك من الأتربة والغبار خلال فصل الصيف

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 13:16 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

وزير النفط العراقي يُؤكّد على التزام بلاده بـ"اتفاق أوبك +"
العرب اليوم - وزير النفط العراقي يُؤكّد على التزام بلاده بـ"اتفاق أوبك +"

GMT 09:28 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

سطو على منزل محرز في مانشستر واللصوص يسرقون "أغرب شيء"
العرب اليوم - سطو على منزل محرز في مانشستر واللصوص يسرقون "أغرب شيء"

GMT 13:47 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير بعد أزمة "كورونا"
العرب اليوم - منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير بعد أزمة "كورونا"

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات

GMT 05:14 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام
العرب اليوم - تعرف من هو "شمس الزناتي" الحقيقي الذي جسد شخصيته عادل إمام

GMT 05:22 2016 الثلاثاء ,17 أيار / مايو

أفضل 10 أكواخ قرب البحيرات في أوروبا تأخذك من متاعب الحياة الى السكينة والهدوء
العرب اليوم - أفضل 10 أكواخ قرب البحيرات في أوروبا تأخذك من متاعب الحياة الى السكينة والهدوء

GMT 22:48 2016 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

علاء المنصري يكشف لأول مرة حقيقة فصله من إذاعة مكس إف إم
العرب اليوم - علاء المنصري يكشف لأول مرة حقيقة فصله من إذاعة مكس إف إم

GMT 03:09 2016 الجمعة ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

"خفقان القلب" أبرز علامات ارتفاع مستويات التوتر
العرب اليوم - "خفقان القلب" أبرز علامات ارتفاع مستويات التوتر

GMT 01:22 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

اتجاه جديد لتمضية العطلات منها المشي وسط الطبيعة
العرب اليوم - اتجاه جديد لتمضية العطلات منها المشي وسط الطبيعة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab