خام برنت يقترب من 97 دولاراً للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 96.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش بعد أن حققت مكاسب بـ 1.1 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89.76دولار للبرميل بارتفاع 80 سنتا أو 0.9 بالمئة بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 بالمئة.