أوروبا تفشل في وضع سقف لأسعار الغاز

فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا وسط انقسامات عميقة حول اقتراح أولي وصفه كثيرون بأنه «مزحة».

وبين وزير الطاقة الإيطالي إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسي.