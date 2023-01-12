حريق يلتهم مصنع كيماويات في إيلينوي الأميركية

نشب حريق في مصنع للكيماويات بولاية إيلينوي في شمال الولايات المتحدة مما أدى لتصاعد سحابة من الدخان الأسود ودفع المسؤولين لنصح سكان المناطق القريبة بالاحتماء في المنازل ريثما تتعامل فرق الطوارئ مع الحريق.