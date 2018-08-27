استقرار أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الإثنين

استقرت اسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي اليوم الإثنين 27-8-2018 بداية التعاملات سوق المال بالبنوك السعودية كالأتي:
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.7508 ريال سعودي
GMT 06:04 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسالأسهم اليابانية ترتفع في تداولاتها الصباحية
GMT 06:01 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطساستقرار أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الإثنين
GMT 05:59 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطساستقرار سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الإثنين
GMT 05:07 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الإثنين
GMT 05:05 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسانخفاض سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الإثنين
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك