رسوم ترامب تكلّف الشركات الأميركية مليارات الدولارات

أفادت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لإعادة هيكلة العلاقات التجارية للولايات المتحدة، كلفت الشركات الأمريكية 46 مليار دولار منذ فبراير 2018، وأن الصادرات الأميركية التي شملتها "رسوم انتقامية" قد تراجعت تراجعا حادا.



وقالت "تريد بارتنرشب ورلدوايد" الاستشارية، التي حسبت التكلفة التراكمية للرسوم من واقع أحدث البيانات المتاحة حتى نوفمبر 2019، إن نصيب الأسد من تلك التكاليف، حوالي 37 مليار دولار، ينبع من الرسوم المفروضة على الواردات الآتية من الصين.



وتراجعت صادرات السلع الأميركية التي شملتها رسوم انتقامية من الصين ودول أخرى، 23 في المئة خلال الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر، مقارنة مع 2017، قبل بدء فرض الرسوم.



ونقلت "رويترز" عن دان أنتوني، نائب رئيس "تريد بارتنرشب"، قوله إنه حتى عندما زالت الرسوم الانتقامية، فإن تلك الصادرات لم تنتعش.