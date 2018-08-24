أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الجمعة

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة 24 - 8 -2018، بداية التعاملات، حيث بلغت أسعارالعملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأسعار كالاتي:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.0560 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 17.8695 جنيه مصري
الريال السعودي
1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.7526 ريال سعودي
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6732 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0556 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 18.0000 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0084 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 118.4670 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 2.6521 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3771 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1,193.3500 دينار عراقي
الدينار الاردني
1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 3.2982 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3032 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1,513.2500 ليرة لبنانية
الشيكل الاسرائيلي
1 شيكل اسرائيلي = 0.2744 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6440 شيكل اسرائيلي
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 0.7220 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1.3850 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.1056 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 9.4731 درهم مغربي
الأوقية الموريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 357.0000 أوقية موريتانية
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 514.9650 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 577.5000 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 2.5970 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3851 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 0.2746 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6410 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 0.3628 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 2.7566 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 250.2510 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 178.0000 فرنك جيبوتي
GMT 06:11 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسارتفاع سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الجمعة
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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