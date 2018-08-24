أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الجمعة

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة 24 - 8 -2018، بداية التعاملات، حيث بلغت أسعارالعملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأسعار كالاتي:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.0560 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 17.8695 جنيه مصري

الريال السعودي

1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.7526 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6732 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0556 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 18.0000 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0084 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 118.4670 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 2.6521 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3771 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,193.3500 دينار عراقي

الدينار الاردني

1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 3.2982 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3032 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,513.2500 ليرة لبنانية

الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2744 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6440 شيكل اسرائيلي

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 0.7220 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1.3850 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.1056 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 9.4731 درهم مغربي

الأوقية الموريتانية

1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 357.0000 أوقية موريتانية

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 514.9650 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 577.5000 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 2.5970 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3851 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 0.2746 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6410 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 0.3628 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 2.7566 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 250.2510 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 178.0000 فرنك جيبوتي