 احتجاجات في أكبر مصنع لآيفون في الصين

شهد مصنع فوكسكون في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، أكبر مصنع لهواتف آيفون في البلاد، احتجاجات واسعة النطاق، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني "ويبو"، اليوم الأربعاء.

وبحسب مقاطع الفيديو، ظهرت حشود من العمال وهم يسيرون على طريق وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء.