برنت يقترب من 94 دولاراً بعد قرار أوبك+ وبيانات أميركية مخيبة

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الخميس بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا وسيضغط اتفاق أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.45 دولار للبرمل بحلول الساعة 0530 بتوقيت غرينتش واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 87.78 دولار للبرميل بمكاسب بنحو 2 سنت أميركي.