سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الجمعه 24 يوليو 2020
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الجمعه 24 يوليو 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الجمعه 24 يوليو 2020

الجنية المصري
الرياض - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

 1 ريال سعودي = 4.26 جنيه مصري

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الجمعه 24 يوليو 2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري في السعودية اليوم الجمعه 24 يوليو 2020



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عمان ـ العرب اليوم

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