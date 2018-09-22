البنك الدولي يمنح تونس قرضًا بقيمة 42.3 مليون يورو

منح البنك الدولي تونس قرضاً بقيمة 3ر412 مليون يورو موجهاً لدعم ميزانية الدولة التونسية.

وأفاد بيان للبنك المركزي التونسي ، أنه سيتم سداد القرض على مدى 28 سنة، مشيراً إلى أن هذا القرض سيمكن من دعم احتياطي تونس من العملة الصعبة.