واصلت عملة "البيتكوين" الرقمية نتائجها الإيجابية الصادمة، حيث وصلت قيمتها إلى قرابة 50 ألف دولار أميركي، الأحد.وسجلت "البيتكوين" الواحدة 49.714.66 دولار، الأحد، قبل أن تعاود انخفاضها بوقت لاحق، محافظة على ارتفاع بلغ 4 في المئة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة ودفع المستثمرون أسعار "البيتكوين" للارتفاع أواخر العام الماضي وبداية السنة الحالية، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في مارس 2020، ليضعف ذلك الدولار بشدة، ويزيد من جاذبية العملة الرقمية.كذلك ساهم تبني عدد من العلامات التجارية البارزة في قطاعات مختلفة من الأعمال للعملة الرقمية إلى ارتفاع قيمتها، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير سلط الضوء على أسباب ازدهار "البيتكوين".

ومن بين الذين أعلنوا دعمهم للبيتكوين، شركة "تسلا" التي قالت الأسبوع الفائت إنها ستقبل قريبا العملة الرقمية في شراء سياراتها، مشيرة إلى احتفاظها بجزء من رأس مالها على هيئة تلك العملة بدلا من الأموال التقليدية.وأعلنت "ماستر كارد" الأربعاء أيضا أنها ستدعم "عملات رقمية محددة" مباشرة على شبكتها في وقت لاحق من هذا العام وبدأ جاك دورسي رئيس شركة "تويتر"، وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زي إنشاء صندوق لعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة معا.وأعلن دورسي على "تويتر"، الجمعة، أن الرجلين سيجمعان 500 من عملات "بيتكوين" بقيمة حوالي 24 مليون دولار، كرأس مال أولي.