توقف ضخ الغاز في منشأة تخزين ألمانية بعد حدوث اشتعال

توقف ضخ الغاز في منشأة تخزين شمال غرب ألمانيا بعد حدوث اشتعال، وقالت وكالة الشبكة الاتحادية مساء الثلاثاء إنها لا تتوقع أن يكون للحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم أي تأثير على إمدادات الغاز الآمنة في ألمانيا.

وتُعد المنشأة الواقعة في منطقة ديبهولتس في ولاية سكسونيا السفلى، أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا، وأُغلقت بعد الحادث كإجراء احترازي.