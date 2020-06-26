سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو حزيران 2020
آخر تحديث GMT08:17:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

العرب اليوم -

العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

اليورو
الرياض - العرب اليوم

1 يورو =4.21 ريال سعودي

 1 ريال سعودي = 0.24 يورو

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو حزيران 2020 سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو حزيران 2020



أخبار ذات صلة

GMT 05:50 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

GMT 05:48 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل اليورو اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

GMT 05:46 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

GMT 05:44 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

GMT 05:41 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 26 يونيو / حزيران 2020

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

يرتبط "الأزرق" بالمنطق ويساعد على تهدئة المزاج

خبيرة تكشف ألوان الأزياء التي تختارها كيت ميدلتون

لندن ـ العرب اليوم

كشفت خبيرة العلاج بالألوان جولز ستانديش ألوان الأزياء التي تختارتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون موضحة معناها السري، حيث نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن ستانديش قولها: "في معظم الأحيان ترتدي دوقة كامبردج ملابس يطغى عليها اللون الأزرق حيث ظهرت فيه كيت أكثر من 24 مرة منذ يناير 2019". وبحسب الخبيرة يرتبط اللون الأزرق بالعقل والمنطق كما يساعد على تهدئة المزاج والاسترخاء، مشيرة إلى أن كيت بارتدائها هذا اللون تعكس صفات العقلانية والصدق، موضحة: "اللون الثاني الذي تفضل كيت ارتداءه هو اللون الأخضر خاصة في رحلاتها إلى الخارج، والسبب في ذلك يعود إلى أن هذا اللون يعبر عن طبيعة كيت الودودة والصادقة، مع التأكيد على اهتمامها بالقضايا البيئية"، ووفقًا لستانديش، اللون الثالث الذي يطغى على أزياء زوجة الأمير ويليام البالغة من العم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:11 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

أفكار إطلالات صيفية لطويلات القامة مستوحاة من جيسيكا قهواتي
العرب اليوم - أفكار إطلالات صيفية لطويلات القامة مستوحاة من جيسيكا قهواتي

GMT 03:58 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

تعرف على أجمل الشواطئ في "هايتي"
العرب اليوم - تعرف على أجمل الشواطئ في "هايتي"

GMT 04:16 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

أفكار بسيطة وغير مكلفة لتزيين منزلك بالأشغال اليدوية
العرب اليوم - أفكار بسيطة وغير مكلفة لتزيين منزلك بالأشغال اليدوية

GMT 05:28 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

ترامب يؤكّد أنّ تهديد قائد جماعة "حياة السود" في أميركا "خيانة وتمرد"
العرب اليوم - ترامب يؤكّد أنّ تهديد قائد جماعة "حياة السود" في أميركا "خيانة وتمرد"

GMT 04:23 2020 الجمعة ,26 حزيران / يونيو

سعاد السلمان تُعرب عن ندمها لخضوعها لعملية "تكميم المعدة"
العرب اليوم - سعاد السلمان تُعرب عن ندمها لخضوعها لعملية "تكميم المعدة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:06 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

مُخرج أميركي ينتحر بطريقةٍ بشعةٍ بسبب الحجر الصحي ويصدم جمهوره
العرب اليوم - مُخرج أميركي ينتحر بطريقةٍ بشعةٍ بسبب الحجر الصحي ويصدم جمهوره

GMT 00:39 2020 الخميس ,25 حزيران / يونيو

ترامب يؤكد أن طاعون فيروس كورونا انتهي
العرب اليوم - ترامب يؤكد أن طاعون فيروس كورونا انتهي

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 02:57 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

الحكومة الإسبانية تضع خطة بـ4.2 مليار دولار لإنقاذ صناعة السيارات
العرب اليوم - الحكومة الإسبانية تضع خطة بـ4.2 مليار دولار لإنقاذ صناعة السيارات

GMT 04:43 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

استكشف أجمل الأماكن السياحية في سنغافورة لعطلة عائلية
العرب اليوم - استكشف أجمل الأماكن السياحية في سنغافورة لعطلة عائلية

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 11:39 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

سبب ترك رئيس قِسم المُحرّكات في "مرسيدس" منصبه
العرب اليوم - سبب ترك رئيس قِسم المُحرّكات في "مرسيدس" منصبه

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 13:47 2020 الإثنين ,08 حزيران / يونيو

منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير بعد أزمة "كورونا"
العرب اليوم - منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير بعد أزمة "كورونا"

GMT 18:27 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تتجرأ على إحداث تغييرات جذرية هذا الشهر فلا خوف عليك
العرب اليوم - تتجرأ على إحداث تغييرات جذرية هذا الشهر فلا خوف عليك

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 02:44 2020 الخميس ,18 حزيران / يونيو

نوفاك يُهاجم العقوبات الأميركية على "التيار الشمالي 2"
العرب اليوم - نوفاك يُهاجم العقوبات الأميركية على "التيار الشمالي 2"

GMT 10:20 2013 السبت ,29 حزيران / يونيو

طرق إرضاء الرجل العنيد
العرب اليوم - طرق إرضاء الرجل العنيد

GMT 18:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة

GMT 09:51 2016 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

تراس المنزل مكان أكثر أناقة وجاذبية بلمسات ديكور وإرشادات بسيطة
العرب اليوم - تراس المنزل مكان أكثر أناقة وجاذبية بلمسات ديكور وإرشادات بسيطة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab