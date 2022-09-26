تصريحات جديدة من الفيدرالي تثير عاصفة بالأسواق الدولار عند 113 وسقوط جماعي

صرح عضو الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك: "التضخم ما زال مرتفعًا جديًا، ونفعل كل ما وسعنا لخفضه."

وتابع بأنه يتوجب مرور الاقتصاد بحالة من التباطؤ، ولا يوجد أي شك في هذا. وسيكون هناك على الأرجح بعض الخسارة في سوق العمل.

وألمح بوستيك بأن مهمة الفيدرالي ما زالت أبعد ما يكون عن نهايتها، بعد تعليقه بأن الفيدرالي لا يسمع بكثير من التسريحات هذه الفترة، مما يعني استمرار قوة سوق العمل، واستمرار قوة الطلب، مما يهدد باستمرار ارتفاع التضخم.