«المركزي المصري» يقرر مد ساعات العمل بالبنوك بدءًا من اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل مواعيد العمل في البنوك؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء أول سبتمبر 2020 وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

بالنسبة للموظفين:

من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا

بالنسبة للجمهور:

من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.