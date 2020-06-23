سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 23 يونيو حزيران 2020
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 23 يونيو / حزيران 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 23 يونيو / حزيران 2020

الريال السعودي
الرياض ـ العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.23 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.31 جنيه مصري

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 23 يونيو حزيران 2020 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مصري اليوم الثلاثاء 23 يونيو حزيران 2020



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