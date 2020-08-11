لندن مدينة أشباح وموظفوها لا يتعجلون العودة إلى مكاتبهم
آخر تحديث GMT06:51:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

لندن "مدينة أشباح" وموظفوها لا يتعجلون العودة إلى مكاتبهم

العرب اليوم -

العرب اليوم - لندن "مدينة أشباح" وموظفوها لا يتعجلون العودة إلى مكاتبهم

المملكة المتحدة البريطانية
لندن - العرب اليوم

تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام؛ وفق دراسة نشرت الاثنين، مما أثار مخاوف من موجة التسريحات من العمل في البلاد، فيما يتوقع إلغاء نظام البطالة الجزئي في غضون أشهر قليلة وفي المجموع، يعتزم 33 في المائة من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل آند ديفلوبمنت» و«مجموعة العمل المؤقت (أديكو)». وتعد هذه زيادة حادة على نسبة 22 في المائة التي سجلت في الاستطلاع السابق الذي أجرى في مايو (أيار) الماضي.

وتجلب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء «كوفيد19» في بريطانيا الأخبار السيئة بشكل شبه يومي، فيما تزداد عمليات إلغاء الوظائف وتسريح العاملين، خصوصاً في قطاعي التجارة والمطاعم، اللذين تضررا بشدة من فيروس «كورونا» المستجد كما أن نظام البطالة الجزئي المطبق منذ مارس (آذار) الماضي للحد من الأضرار الاجتماعية أصبح الآن أقل سخاء. ومنذ 1 أغسطس (آب) الحالي، طلب من الشركات المساهمة في دفع جزء من التكلفة. وحتى الآن، كانت تدفع الحكومة 80 في المائة من الرواتب، ما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني.

لكن أكثر ما يقلق الشركات حالياً هو إلغاء هذا النظام في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويبدو أن وزير المال ريشي سوناك قد استبعد الأسبوع الماضي مسألة تجديد هذا النظام، وهو مكلف جداً. وتطالب المعارضة العمالية الوزارة بعدم التخلي عن القطاعات الأكثر هشاشة وجرى إلغاء أكثر من 22 ألف وظيفة في قطاع المطاعم منذ بداية العام، أي ضعف العدد المسجل في عام 2019 بمجمله، وفقاً لدراسة أجراها مركز «سنتر أوف ريتيل ريسيرتش» المختص؛ الاثنين. وأظهرت الدراسة أيضاً أنه جرى إغلاق 1467 مطعماً، بزيادة 59.1 في المائة مقارنة بعام 2019 بكامله وفي غضون ذلك، لا تزال أحياء الأعمال في لندن بعيدة من الصخب المألوف فيها؛ إذ تبدو شوارعها مهجورة، بينما لا يجد عناصر الشرطة ما يقومون به، فيما المطاعم مقفلة والموظفون القلقون من جائحة «كوفيد19» غير مستعجلين للعودة إلى المكاتب.

فالـ«سيتي»؛ وهو المركز التاريخي لعالم المال والأعمال البريطاني، لا يزال فارغاً إلا من بعض السيّاح الذي يحومون حول كاتدرائية القديس بولس، مع أن المنطقة تعجّ عادة بموظفين شديدي الانشغال، يذرعون أرصفة هذه الأحياء مستعجلين. والمشهد نفسه قائم في حي «كناري وارف» في شرق العاصمة البريطانية، المشهور بناطحات السحاب الموجودة فيه والتي تضمّ مقار أكبر المصارف وأهم شركات التدقيق المالي ويستمر الوضع على هذا النحو رغم حضّ الحكومة البريطانية مواطنيها منذ 1 أغسطس الحالي على العودة إلى أعمالهم. وبات على الشركات نفسها أن تتحمل مسؤوليتها، علماً بأن عدداً كبيراً منها اتخذ خياره وقال بابلو شاه؛ من مركز «سي إي بي آر» للأبحاث الاقتصادية: «كثير من زبائننا، خصوصاً في مجالي الخدمات المالية والتأمين، لن يعودوا قبل السنة المقبلة»، واصفاً لندن بأنها «مدينة أشباح».

وخلال مرحلة تطبيق تدابير الحجر المنزلي الرامية إلى وقف تفشّي فيروس «كورونا» المستجدّ، لجأ عدد كبير من الشركات إلى العمل من المنزل بواسطة الإنترنت، وحققت هذه التجربة نجاحاً. وقد اعتاد الموظفون على الاجتماعات بواسطة تقنية الفيديو، واستساغوا فكرة عدم الحاجة إلى قطع مسافات طويلة ومتعبة يومياً للذهاب إلى أعمالهم ولاحظت جمعية «لندن فرست»، التي تعنى بحقوق مدينة لندن، أن وسائل النقل المشترك والبقاء مع الأولاد هما المسألتان الأساسيتان اللتان تعوقان عودة الموظفين إلى مكاتبهم والتي يتوقع أن تتكثف في سبتمبر المقبل وأشارت دراسة لمصرف «مورغان ستانلي» الأميركي نشرت هذا الأسبوع إلى أن 34 في المائة فحسب من الموظفين في المملكة المتحدة عادوا إلى أعمالهم، فيما تبلغ هذه النسبة 31 في المائة في لندن تحديداً.

ولا تزال بريطانيا، التي سجل فيها أكبر عدد وفيات في أوروبا، متأخرة في هذا المجال عن الدول الأوروبية الأخرى، حيث عادت غالبية الموظفين إلى المكاتب؛ حتى إن عدداً من مسؤولي الموارد البشرية في هذه الشركات أبدوا أخيراً خشيتهم من توترات داخل هذه المؤسسات وتوقعت كايتي جاكوبس؛ من «معهد تشارترد للموظفين والتنمية» مناخ عمل «مفككاً»، وقالت في صحيفة الـ«تلغراف» إن شعوراً بـ«الاستياء» قد ينشأ تجاه الموظفين الذين سيبقون في بيوتهم وبدأ هذا الوضع يثير قلق البعض. وكتبت صحيفة «ديلي ميل» على صفحتها الأولى هذا الأسبوع، معلّقة على تكفّل الحكومة بجزء من فاتورة المطاعم للموظفين: «الآن وقد تأمنت وجباتنا، فلنعد إلى العمل!». لكنّ العودة إلى الوضع الطبيعي في مراكز الأعمال في لندن لم تعد متوقعة قبل سنة 2021.

وقد نصحت شركات كبرى لغالبية موظفيها بمواصلة العمل من منازلهم إلى السنة المقبلة، كمصرف «ناتويست». أما «غوغل» التي استؤنف العمل في تشييد مقرها الضخم قرب محطة «كينغس كروس» للقطارات، فشجعت موظفيها على الاستمرار في العمل مِن بُعد بواسطة الإنترنت إلى يوليو (تموز) 2021 ولكن من الممكن أن يحصل تغيير في اللهجة، على غرار ما فعل رئيس مصرف «باركليز» جيمس ستانلي. فستانلي الذي أعرب عن استيائه من أن 60 ألف شخص «يعملون على طاولات المطبخ» في بيوتهم، تمنى أن يعود الموظفون إلى أعمالهم، وعدّ حتى أن ثمة «مسؤولية حيال أماكن مثل (كناري وارف) ومانشستر وغلاسغو».

وأمل رئيس مجلس إدارة شركة التدقيق العملاقة «برايس ووتراهاوس كوبرز»، كيفن إيليس، في أن يعود نصف الموظفين من الآن إلى الشهر المقبل، لكنه أشار في حديث إلى صحيفة «صنداي تايمز» إلى أن مبدأ إلزامية الحضور «انتهى إلى الأبد»، عادّاً أنه من المستحسن الاكتفاء بحضور الموظفين 3 أو 4 أيام فحسب إلى مكاتبهم وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، إن الحكومة ترى في العودة إلى العمل قبل كل شيء وسيلة للمساعدة في إعادة إطلاق الاقتصاد. وأضاف: «على الناس أن يثقوا بالعودة إلى العمل».

وتكبدت الشركات أصلاً خسائر ضخمة حتى اليوم. فشبكة الوجبات السريعة «بريتامانجيه» التي تنتشر فروعها بكثافة في أحياء الـ«سيتي»، أعلنت إقفال عدد من الفروع، مما يهدد نحو ألف من العاملين لديها وقدّر مركز «سي إي بي آر» الربح الفائت على العاصمة البريطانية بنحو 178 مليون جنيه إسترليني شهرياً. أما بابلو شاه، فرأى أن قدرة لندن على جذب الطاقات الشابة من العالم أجمع ستتأثر سلباً هي الأخرى. وحذّر من أن «الأثر الاقتصادي السلبي سيتفاقم في حال شعرت الشركات بالخوف، وإذا لم يعد الموظفون، وإذا لم يعد الناس يرون في لندن مكاناً للعيش وجاذباً للشركات الجديدة».

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لندن مدينة أشباح وموظفوها لا يتعجلون العودة إلى مكاتبهم لندن مدينة أشباح وموظفوها لا يتعجلون العودة إلى مكاتبهم



أخبار ذات صلة

GMT 06:51 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تكليف أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية
العرب اليوم - تكليف أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية

GMT 06:48 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

مركز "دهوك" العراقي يداوي جراح الإيزيديات الناجيات من سجون "داعش"
العرب اليوم - مركز "دهوك" العراقي يداوي جراح الإيزيديات الناجيات من سجون "داعش"

GMT 06:47 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

رجل بريطاني أراد أن يفاجىء فتاة بطلب الزواج فوقعت الكارثة
العرب اليوم - رجل بريطاني أراد أن يفاجىء فتاة بطلب الزواج فوقعت الكارثة

GMT 06:46 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

مراهقة روسية تبيع روحها للشيطان بمبلغ يعادل 1300 دولار
العرب اليوم - مراهقة روسية تبيع روحها للشيطان بمبلغ يعادل 1300 دولار

GMT 06:44 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

بريطانية تستخدم "فيسبوك" لكشف جريمة عمرها 6 سنوات
العرب اليوم - بريطانية تستخدم "فيسبوك" لكشف جريمة عمرها 6 سنوات

GMT 06:43 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

منتخب الإمارات يجري مسحة طبية قبل السفر إلى معسكر صربيا
العرب اليوم - منتخب الإمارات يجري مسحة طبية قبل السفر إلى معسكر صربيا

GMT 06:42 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

غاريدو يؤكّد أن آداء التحكيم من أسباب الخسارة أمام نهضة بركان
العرب اليوم - غاريدو يؤكّد أن آداء التحكيم من أسباب الخسارة أمام نهضة بركان

GMT 06:41 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

إعلامية أردنية ترد على المتنمرين بجرأة
العرب اليوم - إعلامية أردنية ترد على المتنمرين بجرأة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدن موديلات أكثر رسمية للمشاوير المسائية

موديلات فساتين قصيرة لإطلالات ناعمة بأسلوب النجمات العرب

بيروت - العرب اليوم

تعدّ الفساتين القصيرة موضة رائجة جدا هذا الصيف وشاهدنا منها العديد من التصاميم المميزة والمنوعة ضمن مجموعات هذا الموسم من ناحية القصات والألوان، وكذلك فقد لاحظنا أن الموديلات الكاجوال منها والرسمية كانت موجودة على منصات العروض وهي مثالية للمشاوير الصيفية، واليوم اخترنا لك تصاميم فساتين قصيرة لإطلالات جذابة وناعمة من وحي النجمات العرب. النجمات العرب دائماً ما يكن السباقات في اعتماد صيحات الموضة وهذا الموسم كثيرات منهن تألقن في موضة الفساتين القصيرة الرائجة هذا الصيف وقد اخترن منها موديلات متنوعة اتسمت بالنعومة والعصرية في آن معاً، منهن من فضلن اعتماد الموديلات الكاجوال للمشاوير الصباحية مثل هنا الزاهد التي اختارت فستان قصير مورد بقصة مكشوفة الأكتاف ونسرين طافش التي اعتمدت فستان أبيض مزين بالكشكش مع صندل من دون كعب، وف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:20 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على أهمّ النصائح لتنسيق الساعة مع إطلالاتكِ هذا الصيف
العرب اليوم - تعرف على أهمّ النصائح لتنسيق الساعة مع إطلالاتكِ هذا الصيف

GMT 03:28 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تقرير يرصد أجمل المدن النمساوية للسياحة العائلية هذا الموسم
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل المدن النمساوية للسياحة العائلية هذا الموسم

GMT 02:08 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة
العرب اليوم - أبرز نصائح الديكور لتحويل غرف نوم المنزل إلى أجنحة فندقيّة

GMT 00:09 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد
العرب اليوم - رئيس البرلمان الليبي يقترح جعل سرت مقراً للسلطة الموحدة في البلاد

GMT 00:31 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية
العرب اليوم - تعرف على خطة سحق فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية

GMT 01:51 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

أزياء مٌقدّمة البرامج مريم سعيد جريئة وعصرية من دون مبالغة
العرب اليوم - أزياء مٌقدّمة البرامج مريم سعيد جريئة وعصرية من دون مبالغة

GMT 00:48 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرف على أفضل المواقع حول العالم لممارسة "الإبحار"
العرب اليوم - تعرف على أفضل المواقع حول العالم لممارسة "الإبحار"

GMT 00:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

تعرفي على طُرق تزيين حفل الزفاف بـ"المصابيح الورقية"
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين حفل الزفاف بـ"المصابيح الورقية"

GMT 00:39 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

بومبيو يؤكّد أن رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء
العرب اليوم - بومبيو يؤكّد أن رسالة مجلس التعاون بشأن حظر تسلُّح إيران إعلان جريء

GMT 22:54 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

جورج قرداحي يتحدث عن نجاة ابنه من انفجار بيروت
العرب اليوم - جورج قرداحي يتحدث عن نجاة ابنه من انفجار بيروت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:36 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

الموت يضرب الوسط الفني بوفاة الممثّل المصري إبراهيم الشرقاوي
العرب اليوم - الموت يضرب الوسط الفني بوفاة الممثّل المصري إبراهيم الشرقاوي

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 02:41 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية

GMT 23:47 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

تخصيص جائزة لأفضل حكم بعد استئناف مباريات الدوري المصري
العرب اليوم - تخصيص جائزة لأفضل حكم بعد استئناف مباريات الدوري المصري

GMT 20:35 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

أيهما أفضل للمرأة السيارة المانيوال أم الاوتوماتيك
العرب اليوم - أيهما أفضل للمرأة السيارة المانيوال أم الاوتوماتيك

GMT 08:28 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب
العرب اليوم - انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب

GMT 22:14 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

مصر تسجل 17 حالة وفاه و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - مصر تسجل 17 حالة وفاه و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 23:09 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

"تويوتا" الأكثر مبيعًا فى العالم خلال النصف الأول من 2020
العرب اليوم - "تويوتا" الأكثر مبيعًا فى العالم خلال النصف الأول من 2020

GMT 05:15 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

6 تصديات تاريخية حولت إيكر كاسياس إلى "القديس إيكر"
العرب اليوم - 6 تصديات تاريخية حولت إيكر كاسياس إلى "القديس إيكر"

GMT 02:35 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُحدِّد موعد لقاء الدوحة
العرب اليوم - الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُحدِّد موعد لقاء الدوحة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 04:35 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها
العرب اليوم - أشياء يجب فحصها بشكل جيد للغاية قبل السفر بالسيارة تعرفي عليها

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 20:38 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

شركة عالمية تكشف سعر جرعة لقاح "كورونا"
العرب اليوم - شركة عالمية تكشف سعر جرعة لقاح "كورونا"

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 21:31 2019 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية
العرب اليوم - المرأة القصيرة هي الأفضل في العلاقة الزوجية

GMT 02:23 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

مسئولة بالمركزى الأميركى تؤكد صعوبة إعادة الفتح
العرب اليوم - مسئولة بالمركزى الأميركى تؤكد صعوبة إعادة الفتح

GMT 18:21 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس

مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مقترح جديد من "اليويفا" بإنهاء دوري الأبطال بنظام مختلف بسبب "كورونا"

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 02:30 2020 الأحد ,05 تموز / يوليو

أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"
العرب اليوم - أفكار ونصائح تُساعدكِ في اختيار ديكورات جبس "غرف نوم ناعمة"

GMT 03:20 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر
العرب اليوم - حقائق اسطورية لا تعرفها عن حوريات البحر

GMT 11:35 2019 الخميس ,04 تموز / يوليو

السعودية رهف القنون تؤكّد افتخارها بالفيديو الجنسي المُسرّب لها
العرب اليوم - السعودية رهف القنون تؤكّد افتخارها بالفيديو الجنسي المُسرّب لها

GMT 05:18 2013 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة
العرب اليوم - وفاة نادية يسري التي لازمت الفنانة سعاد حسني في ساعاتها الأخيرة

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 11:27 2018 الجمعة ,13 تموز / يوليو

جمارك السيارة "لكزس Ls" الواردة من السعودية
العرب اليوم - جمارك السيارة "لكزس Ls" الواردة من السعودية

GMT 16:12 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

معسكرات تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي لإعداد حُكّام أفريقيا
العرب اليوم - معسكرات تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي لإعداد حُكّام أفريقيا

GMT 03:40 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
العرب اليوم - الإعصار المدمّر "هارولد" يصل فيجي ويُهدد بكارثة بيئية جديدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab