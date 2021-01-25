المؤشر الياباني يرتفع 0.24% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .وصعد المؤشر 0.24 في المئة مسجلا 28698.89 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 في المئة إلى 1862.88 نقطة.