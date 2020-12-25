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البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

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العرب اليوم - البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

البنك المركزي المصري
القاهرة ـ العرب اليوم

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة، أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2014 وكان 14 محللا من ستة عشر استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7 بالمئة في ربع السنة السابق بين أبريل نيسان ويونيو حزيران عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا وقال البنك المركزي "جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام. وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح سبعة بالمئة (+\- نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من تسعة بالمئة (+\- ثلاث نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.

المصدر: رويترز

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البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير



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