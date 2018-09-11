صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 43ر214 نقطة أو ما يعادل 99ر0% ليصل إلى 52ر22595 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش)

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 53ر6 نقطة، أو39ر0% ، ليصل إلى 14ر1694 نقطة.