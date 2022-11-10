الروبل الروسي يصعد أمام الدولار و اليورو

صعدت العملة الروسية ( الروبل) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وبحلول الساعة 16.15 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، ..تراجع سعر صرف الدولار بواقع 26 كوبيك ليصل إلى 60.98،

وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بواقع 8 كوبيك ليبلغ 60.82 روبل ( الروبل = 100 كوبيك).