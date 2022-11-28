خام برنت يهبط دون 82 دولاراً

هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولارين للبرميل الاثنين مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا في الوقت الذي أدت فيه احتجاجات في الصين، أكبر مستورد للنفط، على القيود الصارمة لكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب. وهبط خام برنت 2.16 دولار أو 2.6 بالمئة ليجري تداوله عند 81.47 دولار للبرميل في الساعة 0230 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى 81.16 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى له منذ 11 يناير.