سعر سلة الخامات لـ أوبك وصل إلى 93.51 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ، أن سعر سلة خاماتها وصل إلى 93.51 دولار للبرميل الجمعة الماضي.وذكرت "أوبك" - في نشرتها الصادرة اليوم - أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ 69.89 دولار للبرميل خلال العام 2021، و41.47 دولار للبرميل خلال 2020.وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.