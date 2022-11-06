سعر سلة الخامات لـ أوبك وصل إلى 9351 دولار للبرميل
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سعر سلة الخامات لـ أوبك وصل إلى 93.51 دولار للبرميل

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العرب اليوم - سعر سلة الخامات لـ أوبك وصل إلى 93.51 دولار للبرميل

النفط
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ، أن سعر سلة خاماتها وصل إلى 93.51 دولار للبرميل  الجمعة الماضي.وذكرت "أوبك" - في نشرتها الصادرة اليوم - أن المعدل السنوي لسعر السلة بلغ 69.89 دولار للبرميل خلال العام 2021، و41.47 دولار للبرميل خلال 2020.وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

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سعر سلة الخامات لـ أوبك وصل إلى 9351 دولار للبرميل سعر سلة الخامات لـ أوبك وصل إلى 9351 دولار للبرميل



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