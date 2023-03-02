الولايات المتحدة تدعو روسيا للموافقة على تمديد صفقة الحبوب

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، روسيا إلى الموافقة على تمديد اتفاق الحبوب. وقال برايس: "نواصل حث روسيا على الموافقة على التمديد، وصولا إلى توسيع مبادرة الحبوب". وأشار إلى أن السلطات الأمريكية لا ترى أي سبب لرفض مثل هذه الخطوة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس.