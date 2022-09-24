رئيس البنك الدولي يرفض التنحّى بعد اتهامه بالتشكيك في التغير المناخي

أعلن رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، أن لا نية لديه للتنحى على خلفية اتهامه بالتشكيك فى التغير المناخى، بعدما تفادى الإجابة عن أسئلة محورها دور الانبعاثات فى الاحترار العالمى.