توقف 3 محطات غاز مسال في فرنسا بسبب إضراب العمال

توقفت عن العمل 3 محطات غاز مسال بفرنسا، على خلفية إضراب عمالها احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.وأعلن الاتحاد النقابي لعمال محطة "إلينجي" للغاز الطبيعي المسال، وهي إحدى فروع شركة نقل الغاز الفرنسي "جي آر تي غاز"، أن الإضراب تسبب في توقف العمل والخدمات بالمرافق الثلاثة التابعة للشركة، اثنين منهم في منطقة "فوس سور مير" في جنوب فرنسا، والثالثة تقع في منطقة "سان نازير" في غرب البلاد، ويستمر توقف العمل حتى 14 مارس الجاري.

وتشمل الخدمات المتعطلة إثر الإضراب العمالي، توقف عمليات تفريغ الشحنات بالإضافة إلى عدم تلقي شبكة الكهرباء الإمدادات المعتاد عليها.

وأكدت إدارة "إلينجي" أنه تم إغلاق محطات الغاز الطبيعي المسال الثلاثة، مشيرة إلى أن هذا التوقف قد تم" في ظل ظروف السلامة التقليدية "ولم يكن له، حتى هذه المرحلة، أي تأثير على المواطنين.