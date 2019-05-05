أسعار الذهب تُسجل أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين



سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسبها ليوم واحد في شهرين، مبتعدة عن أدنى مستوى لها في أربعة أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع الدولار ومشتريات لتغطية مراكز مدينة من بعض المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68 بالمائة لينهي الجلسة عند 1278.94 دولار للأوقية (الأونصة)، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ الثامن من مارس.

وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.7 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1281.30 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس هبط في جلسة الخميس إلى 1265.85 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية ديسمبر.

وعلى الرغم من تقرير قوي بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمائة مع تركيز المتعاملين على جوانب ضعيفة في التقرير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.05 بالمائة إلى 14.92 دولار للأوقية بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر عند 14.52 دولار.

وقفز البلاتين 2.5 بالمائة إلى 869.00 دولارا للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 3.4 بالمائة في أكبر هبوط له في ثمانية أسابيع.

وصعد البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 1371.00 دولارا للأوقية.

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